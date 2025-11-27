Un pasajero tardó en pagarle un viaje, le pegó un ladrillazo en la cabeza y lo dejó en coma

Una perturbadora secuencia de violencias urbanas tuvo lugar en Córdoba, cuando un simple desacuerdo sobre el pago de un viaje transformó la noche en una pesadilla para una familia. Los eventos produjeron una intensa conmoción en el barrio Alto Alberdi, una zona habitualmente tranquila donde Martín Franco Morales, un padre de dos hijos, fue inesperadamente atacado por la espalda. El agresor, un conductor de una reconocida aplicación de transporte, empleó un cascote como instrumento del violento ataque que dejó a Morales en estado crítico.

La jornada que parecía normal y tranquila para Martín -de 34 años- y sus hijos, ambos menores de edad, se tornó caótica cuando se encontraron inmersos en una inesperada batalla por unas simples gestiones de pago. El cruce de palabras se desencadenó en las proximidades del domicilio de la víctima, situado en el recogido barrio San Salvador, después de que Morales intentara cubrir el importe del viaje con una transferencia bancaria.

La tensa atmósfera se agravó al no reflejarse el movimiento financiero en la cuenta del conductor, que, enfurecido, pasó a la acción violenta. A pesar de la disposición del pasajero a reembolsar el dinero vía efectivo, utilizando fondos disponibles que teníaen su casa, la brecha de incomprensión solo se ensanchó.

n un desenlace imprevisto, una pelea a golpes desembocó cuando la ira condujo al chofer a golpear al pasajero con una piedra que encontró en la calle.

Ahora, afectado por graves lesiones, Morales se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital donde los médicos luchan tenazmente por su recuperación. Mientras tanto, el conductor, detenido tras el incidente, se encuentra alojado en una comisaría.

La paradoja ha venido luego: la transferencia cuestionada fue finalmente validada minutos posteriores al brutal acontecimiento. Alrededor del lugar, las muestras de cariño hacia Martín se multiplican. Su hermana, Lucía, ha compartido con los medios la inestabilidad emocional que acosa a toda la familia al tiempo que su hermano respira con ayuda de aparatos en el hospital, su panorama permanece incierto e inquietante, esperando un milagro que desafíe las circunstancias presentes.