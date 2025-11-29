Visibilizar y Concientizar: La semana de la discapacidad se centra en derechos y formación en Esquel.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, diversas áreas municipales, equipos técnicos y organizaciones de Esquel se han unido para programar una semana de actividades centradas en la accesibilidad, la concientización y la defensa de derechos.

Florencia Andolfati, Subsecretaria de Turismo, destacó que desde la gestión del Intendente Taccetta, la inclusión y la accesibilidad son un eje fundamental. En este sentido, la Subsecretaría está acompañando a prestadores turísticos que buscan certificar en las directrices de Nación, como el caso de Don Chiquino, mientras otros emprendimientos de alojamiento y gastronomía ya tienen gran parte del camino avanzado.

Acciones Concretas de Accesibilidad Turística y Urbana

Desde la Subsecretaría de Turismo, se está trabajando en la instalación de un mapa háptico en la Secretaría y se colabora con la Secretaría de Obras y la Dirección de Espacios Verdes en diferentes tareas. En la Reserva Natural Urbana La Zeta se está preparando el acceso a los baños y, a partir de diciembre, se volverán a disponer las sillas anfibias de uso gratuito para que personas con discapacidad motriz puedan acceder a la laguna. Además, en la oficina ya está disponible el audio guía con un código QR, que junto al mapa háptico se instalarán en La Zeta para facilitar la información de la reserva a todos los visitantes.

Alejandra Crespo (del area de Inclusión) y Paola Gutierrez (Presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad), coincidieron en que el eje central de trabajo es la transversalidad entre las distintas áreas municipales, el Consejo, las escuelas y Equinoterapia, para estar "al servicio de las personas con discapacidad". Alejandra Crespo enfatizó que las acciones son evidentes y agradeció el respaldo del equipo que tiene detrás de la Dirección de Inclusión.

Agenda de Eventos por la Inclusión

El itinerario de actividades comienza con el deporte y el encuentro comunitario:

Domingo 30 de noviembre: Se realizará la carrera "El kilómetro por la inclusión" . Los participantes deben presentarse a las 10:30 horas en la Escuela 527 y la largada será a las 11:00 horas . El evento incluye una carrera de 10 kilómetros competitiva y otra de 3 kilómetros participativa , con inscripción aún abierta.

Lunes 2 de diciembre: Se llevará a cabo una jornada sobre derechos propuesta por una estudiante, con el objetivo de brindar herramientas de conocimiento a los ciudadanos de Esquel, para que puedan defender sus derechos en casos de vulneración. Participarán estudiantes, incluyendo estudiantes con discapacidad y profesionales ya recibidos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), buscando motivar y compartir experiencias de éxito.

Martes 3 de diciembre: Se realizarán varias actividades a partir de las 14:00 horas , incluyendo pintura, juegos, música y comida a la canasta . El acceso al lugar será por el acceso 2 y habrá indicaciones para una llegada práctica y cómoda.

Miércoles 4 de diciembre (Mañana): Se brindará una capacitación dirigida a prensa, comunicadores y estudiantes de comunicación . La charla, a cargo de la Red de Comunicadores de Baja Visión y Ceguera de Argentina (provenientes de La Plata), se realizará en la Escuela 527 de 10:00 a 11:30 horas . El objetivo es fomentar la accesibilidad en la comunicación , abarcando desde el trato personal hasta el formato de imágenes y dispositivos.

Miércoles 4 de diciembre (Tarde): A partir de las 15:00 horas , habrá una jornada en el lugar donde se realiza equinoterapia .

Jueves 5 de diciembre: La licenciada María Bravo ofrecerá una charla de sensibilización destinada a gastronómicos y público en general. El tema central es cómo trabajar en hoteles y bares con familias que tienen niños con trastornos como Asperger o TDAH.

El propósito común de todas estas actividades es seguir trabajando con "pequeñas acciones pero concretas" para que Esquel sea una ciudad cada vez más accesible tanto para el turista como para el residente.

F.P