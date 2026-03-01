14°
Domingo 01 de Marzo de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Provincia y SENASA brindaron capacitación sobre Dispositivos de Identidad Electrónica en Bovinos

Desde la Regional Delegación Sur del Ministerio de Producción, se realizó en Río Pico una capacitación sobre el uso de dispositivos electrónicos en bovinos dirigida a productores de la zona.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Producción de la Provincia, realizó en la localidad de Río Pico una capacitación sobre el uso de dispositivos electrónicos en bovinos, dirigida a productores de la zona.

 

Se trató de una jornada solicitada por los productores durante la reunión que se llevó a cabo el 12 de febrero pasado en Aldea Las Pampas, que contó con la participación de una treintena de productores bovinos de Aldea Las Pampas y Río Pico. 

 

La capacitación estuvo a cargo del veterinario Matías Blanco, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), quien abordó el funcionamiento y la aplicación de dispositivos electrónicos para el monitoreo y manejo de los rodeos.

 

 

Organización y articulación institucional

 

La actividad se organizó en conjunto con el secretario de Producción de Río Pico, Jorge Solís, en el marco de un trabajo articulado entre el Ministerio de Producción del Chubut, SENASA y las autoridades locales para fortalecer prácticas tecnológicas en la producción bovina. El objetivo fue acercar herramientas de registro y seguimiento individual del ganado, con el fin de mejorar la trazabilidad, la sanidad y la competitividad de los establecimientos participantes.

 

 

R.G.

 

