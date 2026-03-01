Vuelco en Trevelin deja dos personas heridas

Un siniestro vial se registró anoche cerca de un callejón de Laguna Brychan, en Trevelin, tras un alerta del Centro de Monitoreo por el vuelco de una camioneta Toyota Hilux.

Uno de los involucrados presentaba heridas en el rostro y el cuerpo, por lo que fue derivado al Hospital Zonal Esquel, donde permanece en terapia intensiva con estado reservado.

Mientras tanto, el conductor sufrió heridas leves y fue dado de alta tras la atención médica.

Se investigan las causas del hecho.

R.G.