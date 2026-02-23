15°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43AluarAluminio
23 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut

Una nueva resolución de Luis Caputo elimina las barreras comerciales que protegían a Aluar desde 2020. El Gobierno fundamentó la decisión en el aumento de precios locales frente a la caída del mercado internacional. Preocupación en Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En una decisión que promete reconfigurar el mercado industrial argentino y que genera preocupación en la provincia de Chubut, el Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el levantamiento de las medidas de protección comercial sobre las importaciones de hojas de aluminio (foil) provenientes de China.

 

Fin de la protección comercial

 

La resolución, firmada por el ministro Luis Caputo, establece el cierre del examen por vencimiento de plazo y cambio de circunstancias. De esta manera, cae el arancel del 28% ad valorem que regía desde 2020 para proteger a Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. frente a la competencia desleal del gigante asiático.

 

La medida se conoce en un contexto de máxima tensión entre el Ejecutivo y el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y también de la fabricante de neumáticos Fate, que recientemente anunció el cierre de una de sus plantas.

 

Precios locales vs. Competitividad

 

Para fundamentar la quita de la protección, el Gobierno esgrimió razones técnicas y de control de precios internos:

 

Dominio de mercado: Aluar pasó de concentrar el 64% del mercado en 2019 al 91% en 2024.

 

Precios al alza: Mientras el precio internacional del aluminio bajó un 16%, Aluar aplicó subas de entre el 5% y el 7% en el mercado interno durante el mismo periodo.

 

Impacto en el consumo: Al ser un insumo clave para envases de alimentos, medicamentos y membranas para la construcción, el Gobierno busca bajar los costos operativos de estas cadenas eliminando la barrera arancelaria.

 

Contradicciones técnicas y riesgo para el empleo

 

A pesar de la decisión final, el camino técnico no fue unánime. En agosto de 2025, la Subsecretaría de Comercio Exterior había advertido sobre la probabilidad de recurrencia del dumping. Incluso la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) consideró, en enero de este año, que el reingreso de aluminio chino en estas condiciones podría reproducir el daño a la producción nacional.

 

Desde el sector industrial de Chubut, se observa con cautela el impacto que esto pueda tener en la cadena productiva de Aluar, el principal motor industrial de Puerto Madryn. Si bien especialistas en comercio exterior señalan que estas medidas no deben ser permanentes, la apertura repentina obliga al proveedor nacional a competir con la oferta asiática en un momento de recesión económica.



GX

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hizo historia en la Justicia de Chubut: Quién es la primera conductora oficial del MPF
2
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
3
 Futuras guardaparques fortalecen el equipo técnico de turismo en Trevelin
4
 ¿Qué está pasando en México? Cae “El Mencho” y el país estalla en violencia tras un megaoperativo militar
5
 Alerta en Los Alerces: Brigadistas combaten un nuevo foco de incendio en la zona centro
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
5
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -