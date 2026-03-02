Proyecto MaRes presentó sus conclusiones tras tres años de trabajo en el mar chubutense

En una jornada que integró gestión en territorio y reflexión institucional, el Proyecto coordinado por el Foro para la Conservación del Mar patagónico, el Gobierno del Chubut, la Administración de Parques Nacionales y el apoyo financiero de la Unión Europea, realizó esta semana el cierre de esta primera etapa de tres años de implementación con dos instancias complementarias: por un lado la inauguración del Punto Limpio en el Puerto de Rawson; y por otro, un encuentro de conclusiones en el Ecocentro, en Puerto Madryn.

La participación del Gobierno del Chubut en el Proyecto, se realizó a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y de las Secretarías de Ambiente y Pesca de la Provincia.

Un cierre institucional con mirada a futuro

El encuentro principal tuvo lugar en el Ecocentro y reunió a autoridades provinciales, nacionales e internacionales, equipos técnicos, representantes del sector pesquero, organizaciones de la sociedad civil y referentes académicos.

Con la participación de la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, el encuentro principal también contó con la presencia de Ana Cabria, vicepresidenta del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia y Directora de la Fundación Cambio Democrático; Iván Navas, Delegado de la Unión Europea; y Raúl Chiesa, representante del Directorio de la Administración de Parques Nacionales.

La subsecretaria Nadia Bravo destacó la importancia de consolidar espacios de trabajo interinstitucional y de fortalecer la articulación entre ciencia, gestión pública y sector productivo para mejorar la toma de decisiones en materia de conservación. Asimismo, remarcó el compromiso del Ministerio en la implementación de herramientas que promuevan una gestión más participativa, transparente y basada en evidencia científica.

Resultados y fortalecimiento institucional

A lo largo de tres años, el proyecto dejó importantes capacidades instaladas en la provincia:

-Diseño participativo de programas de monitoreo de biodiversidad en el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral y en Península Valdés, con decenas de capacitaciones y formación técnica.

-Formalización y fortalecimiento de espacios de gobernanza en reservas y áreas protegidas.

-Acciones concretas para mitigar la pesca incidental, incluyendo capacitación en la Escuela Nacional de Pesca y la implementación de monitoreo electrónico en buques, con significativa reducción de captura incidental de aves marinas.

-Relevamientos de más de 1.300 kilómetros de costa y jornadas de limpieza que permitieron recuperar toneladas de residuos plásticos en áreas protegidas.

-Elaboración de protocolos, diagnósticos provinciales y herramientas técnicas para la gestión de residuos y la promoción de la economía circular.

-Procesos de comunicación y sensibilización que alcanzaron a cientos de comunicadores y miles de personas en la provincia.

En total, más de 950 personas participaron en instancias de formación y fortalecimiento vinculadas a la gestión costero-marina.

Punto Limpio en el Puerto de Rawson

Como parte de la jornada, se inauguró un Punto Limpio en el Puerto de Rawson destinado a la recepción y pre clasificación de residuos plásticos generados por la actividad pesquera. La iniciativa fue impulsada por los organismos del Gobierno del Chubut que participan del Proyecto.

La nueva infraestructura permitirá mejorar la gestión diferenciada de residuos dentro del puerto, evitando su disposición inadecuada y promoviendo circuitos formales de recuperación bajo criterios de economía circular. De este modo, se fortalece la prevención desde el origen y se consolidan buenas prácticas tanto en tierra como a bordo.

