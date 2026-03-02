Marzo arrancó con frío y lluvias: Así estará el clima este lunes 2

El inicio de marzo llegó con un marcado cambio en el tiempo en la Comarca Andina. Tras las lluvias del domingo, el lunes 2 comienza con temperaturas bajas, viento persistente del oeste y probabilidad de precipitaciones aisladas durante gran parte del día.

La jornada tendrá características más propias de otoño que de finales de verano. La mínima desciende hasta los 6° y la máxima apenas alcanzará los 10, en un contexto de cielo inestable y ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h.

Un lunes frío y ventoso para comenzar la semana

Durante la mañana se esperan nubes y claros con viento moderado, aunque no se descartan lluvias débiles hacia el mediodía. Por la tarde, la probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 10 y el 40%, con temperaturas que rondarán los 15° en algunos sectores según modelos alternativos.

El viento será uno de los factores predominantes del día. Soplará desde el oeste con intensidad constante, generando una sensación térmica más baja que la registrada por el termómetro.

O.P.