12°
22°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina PronosticoSMNVeranoLago PueloEl HoyoEpuyenEl Bolsón
02 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Marzo arrancó con frío y lluvias: Así estará el clima este lunes 2

El nuevo mes comenzó con un marcado descenso de temperatura, viento persistente y lluvias aisladas en la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El inicio de marzo llegó con un marcado cambio en el tiempo en la Comarca Andina. Tras las lluvias del domingo, el lunes 2 comienza con temperaturas bajas, viento persistente del oeste y probabilidad de precipitaciones aisladas durante gran parte del día.

 

La jornada tendrá características más propias de otoño que de finales de verano. La mínima desciende hasta los 6° y la máxima apenas alcanzará los 10, en un contexto de cielo inestable y ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h.

 

 

Un lunes frío y ventoso para comenzar la semana

Durante la mañana se esperan nubes y claros con viento moderado, aunque no se descartan lluvias débiles hacia el mediodía. Por la tarde, la probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 10 y el 40%, con temperaturas que rondarán los 15° en algunos sectores según modelos alternativos.

 

El viento será uno de los factores predominantes del día. Soplará desde el oeste con intensidad constante, generando una sensación térmica más baja que la registrada por el termómetro.

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Transporte Jacobsen anunció cambios en sus horarios
2
 ¿Dónde están los adultos? La pregunta incómoda que dejó la nueva plaza de Esquel
3
 Luis Flores QEPD
4
 Vuelco en Trevelin deja dos personas heridas
5
 "La danza es un lugar de refugio": la historia de María Teresa Fernández
1
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
2
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
3
 Marzo arrancó con frío y lluvias: Así estará el clima este lunes 2
4
 Provincia y SENASA brindaron capacitación sobre Dispositivos de Identidad Electrónica en Bovinos
5
 Proyecto MaRes presentó sus conclusiones tras tres años de trabajo en el mar chubutense
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -