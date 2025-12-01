Bullrich presenta reforma del Código Penal para lograr 82% de prisión efectiva

El Gobierno Nacional ha enviado al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que busca un cambio profundo en el sistema judicial. El proyecto se centra en endurecer las penas para delitos graves como el homicidio, el robo, el narcotráfico, la pornografía infantil y la trata de personas. Además, también se aumenta la pena para los accidentes de tránsito cuando se demuestra conducción imprudente.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el proyecto en una conferencia de prensa, sintetizando el espíritu de la reforma con la frase: “El que la hace las paga”.

Prisión efectiva y no prescripción de delitos gravísimos

El Ministerio de Justicia de la Nación informó en un comunicado que uno de los cambios centrales se enfoca en asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas. “El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó Bullrich.

Actualmente, cuando la pena “no supera los 3 años el delincuente no cumple con la condena”. Con esta reforma, se busca elevar los mínimos de las penas, “evitando que los delincuentes sean liberados”.

El proyecto también determina la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado. El parte de prensa justificó esta medida, indicando que se trata de delitos “cuyo castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”. En el caso de las condenas por homicidio agravado, la prisión perpetua dejará de tener límite temporal, pasando a ser “para toda la vida”.



Corrupción y fin de la “Puerta giratoria”

La ministra Bullrich también puso el foco en los delitos cometidos por funcionarios públicos.

“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó. Aseguró que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.

Bullrich además sostuvo que la reforma deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.

Aumento de penas específicas

Entre los ejemplos de aumento de penas citados por la ministra, se destaca el delito de homicidio simple, cuya pena máxima actual de 25 años de prisión “ahora pasa a una máxima de 30 años”. También habrá una serie de cambios en el homicidio agravado a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.

Respecto a la conducción imprudente en accidentes de tránsito, la pena aumenta de dos a seis años de prisión. Bullrich advirtió que la imprudencia debe pensarse antes: “Si manejaste de manera imprudente, estabas mirando el celular o cualquier otra falta que estás cometiendo al manejar, la imprudencia la tenés que pensar antes. Vas a tener una pena seria”. La Ministra recordó que esta medida es un viejo reclamo de las “Madres del Dolor”.

Finalmente, Bullrich anticipó que el Congreso “va a tener una misión histórica. Los Códigos no se cambian todos los días y la Argentina tiene un Código Penal que ha tenido un montón de modificaciones, parches”. Remarcó que, históricamente, “los más favorecidos eran los delincuentes, violadores, asesinos. A partir de ahora, la sociedad en su conjunto y las víctimas son los más favorecidos”.



