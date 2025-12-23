15°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
23 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Jacobsen anunció sus salidas especiales para estas fiestas

El 24 y 31 de diciembre habrá salidas especiales y horarios reducidos para los transportes interurbanos de la región. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Transporte Jacobsen informa a la comunidad de las frecuencias de sus líneas urbanas e inter urbanas para estas fiestas.

 

Los días 24 y 31 de diciembre, las líneas 1, 2 y 3 de Esquel finalizan sus recorridos a las 20, 20:30 y 21 horas respectivamente.

 

En el recorrido Esquel - Trevelin, la última salida es a las 20 horas y en Trevelin - Esquel, 19:45 horas.

 

Los colectivos que conectan las localidades cercanas, tendrán su salidas de la siguiente manera:

 

Rio Pico 8 horas.

 

Carrenleufu 8:30 horas.

 

Cushamen 9 horas.

 

Paso del Sapo 9 horas.

 

La Balsa 8 y 17 horas.

 

Parque Nacional Los Alerces 7:15 y 14 horas.

 

Los días jueves 25 y 1 de enero tendrán salidas solamente las cuencas Esquel - Trevelin y PNLA - Cholila.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crisis hídrica en Esquel: declaran la emergencia y endurecen los controles de riego
2
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
3
 Alerta por Lyme en Chubut: el testimonio de una vecina de Rawson sobre una enfermedad "invisible"
4
 El Gobierno del Chubut deposita el pago del medio aguinaldo para la Administración Pública
5
 Una pareja estaba haciendo el amor en un auto, se acercó para mirar y lo balearon
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
4
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -