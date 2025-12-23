Jacobsen anunció sus salidas especiales para estas fiestas

Transporte Jacobsen informa a la comunidad de las frecuencias de sus líneas urbanas e inter urbanas para estas fiestas.

Los días 24 y 31 de diciembre, las líneas 1, 2 y 3 de Esquel finalizan sus recorridos a las 20, 20:30 y 21 horas respectivamente.

En el recorrido Esquel - Trevelin, la última salida es a las 20 horas y en Trevelin - Esquel, 19:45 horas.

Los colectivos que conectan las localidades cercanas, tendrán su salidas de la siguiente manera:

Rio Pico 8 horas.

Carrenleufu 8:30 horas.

Cushamen 9 horas.

Paso del Sapo 9 horas.

La Balsa 8 y 17 horas.

Parque Nacional Los Alerces 7:15 y 14 horas.

Los días jueves 25 y 1 de enero tendrán salidas solamente las cuencas Esquel - Trevelin y PNLA - Cholila.