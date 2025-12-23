Jacobsen anunció sus salidas especiales para estas fiestas

23 de Diciembre de 2025
sociedad |
Transporte Jacobsen informa a la comunidad de las frecuencias de sus líneas urbanas e inter urbanas para estas fiestas.
Los días 24 y 31 de diciembre, las líneas 1, 2 y 3 de Esquel finalizan sus recorridos a las 20, 20:30 y 21 horas respectivamente.
En el recorrido Esquel - Trevelin, la última salida es a las 20 horas y en Trevelin - Esquel, 19:45 horas.
Los colectivos que conectan las localidades cercanas, tendrán su salidas de la siguiente manera:
Rio Pico 8 horas.
Carrenleufu 8:30 horas.
Cushamen 9 horas.
Paso del Sapo 9 horas.
La Balsa 8 y 17 horas.
Parque Nacional Los Alerces 7:15 y 14 horas.
Los días jueves 25 y 1 de enero tendrán salidas solamente las cuencas Esquel - Trevelin y PNLA - Cholila.
