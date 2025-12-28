24°
Domingo 28 de Diciembre de 2025
28 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Logran contener el incendio en el Lago Menéndez y se mantiene el acceso normal al Parque

Tras una intensa labor de los equipos de brigadistas y apoyo aéreo, el incendio iniciado por rayos se mantiene bajo control y contenido, sin afectar la actividad turística dentro del área protegida.
Por Redacción Red43

El personal del Parque Nacional Los Alerces continúa trabajando arduamente en el incendio forestal originado por la caída de rayos en la zona del Brazo Sur del Lago Menéndez. De acuerdo al último reporte oficial, el siniestro presenta un estado favorable, encontrándose actualmente contenido en su cabeza, cola y flanco izquierdo, mientras que el flanco derecho ya ha sido catalogado como controlado. Tras un reciente relevamiento técnico que incluyó el uso de drones térmicos para detectar actividad en las zonas de mayor altitud, se recalculó la superficie afectada en un total aproximado de 287 hectáreas. Por otra parte, las autoridades confirmaron que el foco detectado el pasado 26 de diciembre en la zona centro del parque ya ha sido completamente extinguido.

 

Durante las últimas horas, las tareas se centraron en el repliegue de equipos y el monitoreo de puntos calientes. Para ello, se coordinó un operativo que incluyó el ingreso de combatientes y guardaparques mediante embarcaciones de la Administración de Parques Nacionales y la empresa Safari Lacustre. El apoyo aéreo también resultó fundamental, con un helicóptero de la Agencia Federal de Emergencias realizando lanzamientos de agua sobre sectores críticos y facilitando el traslado de personal técnico a las laderas más altas. La jornada de hoy se presenta desafiante debido a las condiciones meteorológicas, con una temperatura máxima prevista de 23° C y ráfagas de viento provenientes del sector oeste, lo que exige una vigilancia extrema bajo el dosel del bosque para asegurar que no existan focos latentes.

 

Es importante destacar que el Parque Nacional Los Alerces se encuentra abierto al público de manera normal. Los servicios turísticos no han sido afectados por el operativo de combate y todas las sendas, así como las áreas de uso público, permanecen habilitadas para los visitantes. No obstante, se mantiene la estricta prohibición del uso del fuego en todo el territorio hasta el 30 de abril de 2026. Las autoridades recuerdan que los únicos espacios de fuego seguro se limitan exclusivamente a los predios de campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados, instando a la población a extremar los cuidados para preservar el entorno natural.

 

