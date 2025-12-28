24°
Domingo 28 de Diciembre de 2025
28 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Hallan sin vida a dos jóvenes comodorenses en el río Paraná

Tras una intensa búsqueda, buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina localizaron este domingo los cuerpos de dos jóvenes oriundos de Comodoro Rivadavia, identificados como Sebastián Vargas (35) y Facundo Herrera (23).
Los jóvenes habían desaparecido el pasado sábado en medio de un fuerte temporal mientras se encontraban en la zona costera. El hallazgo se produjo cerca del mediodía a la altura del kilómetro 1.450 (zona del ex zoológico). Las autoridades advirtieron que, pese a la aparente calma de la superficie, el sector presenta pozos profundos y corrientes irregulares de alta peligrosidad.

 

Ante la tragedia, las familias han iniciado una campaña solidaria para repatriar los restos a Chubut a través del alias: Breen.soria27. La provincia de Corrientes continúa en estado de emergencia climática con más de 400 evacuados.

 

 

 

E.B.W.

 

