Hallan sin vida a dos jóvenes comodorenses en el río Paraná

Los jóvenes habían desaparecido el pasado sábado en medio de un fuerte temporal mientras se encontraban en la zona costera. El hallazgo se produjo cerca del mediodía a la altura del kilómetro 1.450 (zona del ex zoológico). Las autoridades advirtieron que, pese a la aparente calma de la superficie, el sector presenta pozos profundos y corrientes irregulares de alta peligrosidad.

Ante la tragedia, las familias han iniciado una campaña solidaria para repatriar los restos a Chubut a través del alias: Breen.soria27. La provincia de Corrientes continúa en estado de emergencia climática con más de 400 evacuados.

E.B.W.