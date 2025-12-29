El Municipio de Esquel refuerza el acompañamiento a trabajadores con discapacidad

La Dirección de Inclusión de la Municipalidad de Esquel mantuvo una reunión de trabajo con la Dirección de Capital Humano con el objetivo de avanzar en un proyecto integral de acompañamiento e inclusión laboral destinado a trabajadores con discapacidad que prestan servicios en el ámbito municipal.

Durante el encuentro, se abordó la necesidad de contar con un relevamiento actualizado del personal municipal que posee algún tipo de discapacidad, a fin de conocer sus realidades, necesidades específicas y condiciones de trabajo. Este primer paso permitirá diseñar estrategias de apoyo tanto para los trabajadores como para los empleadores directos, promoviendo entornos laborales más accesibles, equitativos e inclusivos.

El proyecto tiene como objetivos principales realizar un relevamiento de las personas con discapacidad que trabajan en la Municipalidad de Esquel y brindar apoyo y asesoramiento personalizado, favoreciendo su inclusión, desarrollo profesional y bienestar en el entorno laboral.

Los destinatarios de esta iniciativa son, por un lado, los trabajadores con discapacidad del municipio y, por otro, los supervisores y equipos de trabajo de las distintas áreas municipales.

En cuanto a su desarrollo, el proyecto contempla una etapa de evaluación de necesidades, donde se identificarán aspectos vinculados a la accesibilidad en los espacios laborales, posibles adaptaciones en tareas o puestos de trabajo, apoyos en comunicación o tecnología, y oportunidades de desarrollo profesional y capacitación.

Asimismo, se prevé brindar asesoramiento personalizado a cada trabajador que lo solicite, abordando ajustes razonables en el puesto de trabajo, el uso de tecnologías de asistencia, estrategias para mejorar la comunicación y la inclusión dentro de los equipos, y alternativas de capacitación y crecimiento laboral. En los casos que corresponda, también se realizará la derivación y articulación con otras áreas municipales.

El proyecto incluye además instancias de capacitación destinadas a supervisores y equipos de trabajo, a través de talleres sobre inclusión laboral de personas con discapacidad, comunicación efectiva, apoyos en el entorno laboral, ajustes razonables y accesibilidad.

Desde la Municipalidad de Esquel se destacó que, con la implementación de esta iniciativa, se espera lograr una mayor inclusión y participación de trabajadores con discapacidad, mejorar la accesibilidad y adaptabilidad de los entornos laborales.



