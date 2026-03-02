Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 clima #Esquel
02 de Marzo de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Esquel tendrá un lunes fresco e inestable, con máxima de 13 grados

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias durante el día y temperaturas bajas para esta época del año.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 2 de marzo se presentará fresco en Esquel, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima que apenas alcanzará los 13°C.

 

Durante la mañana y la tarde se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la noche las chances de lluvia disminuirán y el cielo tenderá a mantenerse cubierto, aunque sin precipitaciones significativas.

 

El viento soplará de intensidad leve a moderada, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 78 km/h a lo largo de la jornada.

 

Se recomienda salir abrigado y prever posibles lluvias aisladas, en un inicio de semana con marcado descenso térmico en la región cordillerana.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Transporte Jacobsen anunció cambios en sus horarios
2
 ¿Dónde están los adultos? La pregunta incómoda que dejó la nueva plaza de Esquel
3
 Luis Flores QEPD
4
 Vuelco en Trevelin deja dos personas heridas
5
 "La danza es un lugar de refugio": la historia de María Teresa Fernández
1
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
2
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
3
 Marzo arrancó con frío y lluvias: Así estará el clima este lunes 2
4
 Provincia y SENASA brindaron capacitación sobre Dispositivos de Identidad Electrónica en Bovinos
5
 Proyecto MaRes presentó sus conclusiones tras tres años de trabajo en el mar chubutense
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -