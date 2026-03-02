Esquel tendrá un lunes fresco e inestable, con máxima de 13 grados

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 2 de marzo se presentará fresco en Esquel, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima que apenas alcanzará los 13°C.

Durante la mañana y la tarde se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la noche las chances de lluvia disminuirán y el cielo tenderá a mantenerse cubierto, aunque sin precipitaciones significativas.

El viento soplará de intensidad leve a moderada, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 78 km/h a lo largo de la jornada.

Se recomienda salir abrigado y prever posibles lluvias aisladas, en un inicio de semana con marcado descenso térmico en la región cordillerana.

R.G.