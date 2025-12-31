Incendio en el Lago Menéndez: logran contener los sectores más críticos del fuego

El operativo de combate contra el incendio desatado en el Brazo Sur del Lago Menéndez continúa con avances significativos en el terreno. Según el último reporte oficial, el siniestro, cuyo origen se debió a la caída de rayos, ha afectado una superficie aproximada de 287 hectáreas. Gracias al trabajo coordinado de las cuadrillas, el estado actual del incendio presenta diferentes niveles de avance según el sector: se encuentra contenido en la cabeza, la cola y el flanco izquierdo, mientras que el flanco derecho ya ha sido catalogado como controlado.

Despliegue operativo y logística

Durante la jornada de ayer, se realizó un importante movimiento de recursos. Un total de veintidós combatientes y dos guardaparques fueron trasladados hasta la zona del siniestro mediante una embarcación de la empresa Safari Lacustre. Las tareas se centraron en el combate de puntos calientes sobre el flanco izquierdo y la cabeza del fuego. Este esfuerzo terrestre contó con el apoyo fundamental de los medios aéreos de la Agencia Federal de Emergencias, que realizaron sucesivos lanzamientos de agua para bajar la temperatura en las zonas de difícil acceso.⁣

Para el día de hoy, el operativo mantiene su intensidad. Cuatro combatientes y un guardaparque ingresaron al área en una embarcación de la Administración de Parques Nacionales para dar continuidad a los trabajos específicos sobre los puntos calientes que aún persisten en el flanco izquierdo y la cabeza del incendio.

Condiciones meteorológicas y situación turística

El pronóstico para esta jornada indica una temperatura máxima de 24°C con una humedad relativa mínima del 30%. En cuanto al viento, se esperan ráfagas de entre 15 y 25 km/h provenientes del sector oeste, bajo un cielo parcialmente nublado. Estas condiciones son monitoreadas constantemente para garantizar la seguridad de los combatientes.⁣

Es importante destacar que el Parque Nacional se encuentra abierto al público. El operativo de incendio se desarrolla en zonas remotas, por lo que no afecta a los servicios turísticos. Tanto las sendas como las áreas de uso público están habilitadas para el disfrute de los visitantes.

Prevención y prohibiciones vigentes

Las autoridades recordaron que, debido al riesgo extremo de incendios en la región, está estrictamente prohibido el uso del fuego hasta el 30 de abril de 2026. Esta restricción es total, y se aclaró que los únicos espacios considerados de "fuego seguro" se limitan exclusivamente a los predios de campamentos administrados por prestadores turísticos debidamente autorizados. Se solicita a la comunidad y a los turistas extremar las precauciones para evitar nuevos focos.





