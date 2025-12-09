26°
Martes 09 de Diciembre de 2025
09 de Diciembre de 2025
Alerta epidemiológica: se confirmó un caso de sarampión

Salud pidió reforzar la vacunación tras un caso confirmado y el seguimiento de casi 100 contactos expuestos. La inmunización es esencial para evitar brotes ya que el sarampión es extremadamente contagioso y solo se previene con vacunas.
El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión en un niño de 2 años y 4 meses de Santa Elena, Entre Ríos, e inició una alerta epidemiológica para reforzar la vigilancia y completar esquemas de vacunación. El pequeño comenzó con síntomas el 24 de noviembre y la infección fue confirmada por rt-PCR. Se encuentra estable y en aislamiento domiciliario.

 

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se transmite por vía aérea y puede causar complicaciones graves, especialmente en menores de 5 años. No existe tratamiento antiviral, por lo que la vacunación es la principal herramienta de prevención.

 


Las autoridades sanitarias investigan a 98 contactos estrechos que pudieron haberse expuesto al virus tras el viaje de una familia con diagnóstico confirmado que recorrió al menos siete provincias y la Ciudad de Buenos Aires en un ómnibus de larga distancia.

 

La búsqueda se extiende a Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Salta, Tucumán y Santa Cruz. De los contactos identificados, la mayoría residen en la provincia de Buenos Aires (34), CABA (22) y Entre Ríos (20). Cuatro son extranjeros y aún quedan 54 personas por localizar, lo que ha requerido operativos de búsqueda activa en cada jurisdicción.

 

La ventana de posible contagio se mantiene abierta hasta el 12 de diciembre, por lo que todos los contactos están bajo monitoreo y se completaron las vacunas necesarias. Las autoridades insisten en revisar los esquemas de vacunación y consultar de inmediato ante fiebre y erupciones.

 

 

R.G.

 

