“Apartado de sus funciones”: la situación del empleado Municipal encontrado ebrio al volante

El Secretario de Gobierno, Diego Austin, explicó las repercusiones del empleado de Tránsito que fue encontrado infringiendo las propias normas de esa área.

“Cuando se detecta por las cámaras de seguridad una persona durmiendo en un vehículo que estaba mal estacionado, estaba ocupando una salida de un vehículo. Es así que se personó el personal policial y se procedió a identificar a esta persona y ahí hubo un altercado, un acto que figura en la exposición policial como un acto de violencia, de ida y vuelta por parte de esta persona, que fue demorada”, detalló sobre la situación.



El rol del infractor como trabajador municipal en la misma área de tránsito: “Se tomó conocimiento por parte de la municipalidad porque la policía sí lo requirió y esto llevó a un proceso administrativo en el cual ya se inició, se va a evaluar la conducta de esta persona y en base a eso se tomarán las determinaciones correspondientes al caso”.



La difusión que tuvo el caso y las medidas correspondientes: “Entendemos que hay cuestiones que son de parte de la vida privada de las personas, pero hay cuestiones que esto lo excede ya cuando se hace público y hay que cuidar las imágenes. Por eso que se está trabajando en un proceso administrativo que ya se inició”.



El trabajador se encuentra apartado de sus funciones: “En este momento no se encuentra trabajando, está apartado de sus funciones. Entiendo que también habían comunicado que había presentado un certificado médico, pero esto es todo parte del proceso administrativo, así que no te puedo explicar mucho más en este sentido dado que es una cuestión que lleva sus plazos y sus formas”.



SL