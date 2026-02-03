18°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 03 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
03 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Provincia deposita los haberes de empleados públicos y jubilados

El Ministerio de Economía del Chubut informó que el cumplimiento del pago de sueldos correspondientes al mes de enero demandará una erogación total de $146.329.000.000.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Provincia deposita el jueves 5 los haberes a jubilados y el viernes 6 a empleados públicos en actividad.

 

En los dos casos, los salarios estarán disponibles para el cobro al día siguiente del depósito. El Ministerio de Economía del Chubut informó que el cumplimiento del pago de sueldos correspondientes al mes de enero demandará una erogación total de $146.329.000.000.

 

El Gobierno del Chubut informó que el próximo jueves 5 se realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes de enero para el sector pasivo de la Administración Pública Provincial, contando con un día de exclusividad de atención al público. El viernes 6 se hará lo propio con los sueldos de los empleados públicos en actividad.

 

En el caso de los jubilados, se precisó que tendrán disponibles sus haberes el viernes 6 de febrero tanto por las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut como por la red de cajeros automáticos de la entidad crediticia provincial. En tanto, el sector activo podrá percibir su salario el sábado 7 a través de los cajeros automáticos.

 

Desde el Ministerio de Economía del Chubut se indicó, además, que la erogación presupuestaria destinada a cumplir con todos los compromisos salariales para este mes alcanza una cifra total de $146.329.000.000

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 María Elena Ledesma QEPD
2
 Chubut: profesorados y nuevas tecnicaturas abren su segunda etapa de inscripción
3
 Provincia deposita los haberes de empleados públicos y jubilados
4
 El mapa del fuego: el incendio en Los Alerces se expande sin control hacia el Este
5
 Álvarez advierte que el Concejo investigará la denuncia por irregularidades en la zona protegida del cerro La Torta
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
5
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -