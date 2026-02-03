14°
03 de Febrero de 2026
03 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Heroico: Bomberos de Esquel y Corcovado salvan viviendas rodeadas por el fuego

Intervención estratégica: Bomberos Voluntarios lograron contener el avance del fuego sobre las viviendas. Gracias a su esfuerzo, se evitaron daños materiales en un contexto de incendio de gran magnitud.
Por Redacción Red43

A pesar de las leves precipitaciones registradas, la lucha contra el incendio de gran magnitud continúa sin descanso. La intervención estratégica de los Bomberos Voluntarios de Esquel y Corcovado fue clave para evitar que las llamas consumieran estructuras edilicias.

 

El alivio que trajo la lluvia esta mañana no significó el fin del trabajo en el terreno. Por el contrario, las cuadrillas y dotaciones de bomberos aprovecharon cada minuto de calma para consolidar las líneas de defensa. En las últimas horas, la labor de los Bomberos Voluntarios de Esquel y de Corcovado se convirtió en el escudo fundamental para las familias de la zona.

 

La intervención no fue aislada; los Bomberos de Esquel y Corcovado trabajaron en perfecta sintonía, desplegando unidades de ataque y coordinando el suministro de agua en los puntos más sensibles. Mientras el incendio continúa activo en las áreas boscosas del Parque Nacional, la prioridad de estos cuerpos de voluntarios ha sido, y sigue siendo, la preservación de la vida y el patrimonio de los vecinos.



 

 

