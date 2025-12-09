La obra de la nueva sede de la Defensoría Pública Federal toma forma con importantes mejoras urbanas

Este proyecto no solo se enfoca en la infraestructura del nuevo edificio, sino que también incluye significativas mejoras urbanas en el sector, destacándose la instalación de cordones cuneta y adoquinado en la calle Guido Spano.

Actualmente, los trabajos se concentran en el tramo de Guido Spano comprendido entre la Avenida Alvear y Sáenz Peña. Este esfuerzo simultáneo permitirá optimizar tanto el desarrollo de la sede como la infraestructura vial del barrio.

El intendente Matías Taccetta subrayó la importancia del proyecto para la ciudad: “Seguimos acompañando a las instituciones nacionales que prestan servicio en nuestra ciudad, gestionando obras que permitan mejorar su infraestructura y brindar una mejor atención a los vecinos”.

La edificación de esta sede representa un avance clave para fortalecer la presencia del Estado Nacional en Esquel, impulsando la generación de empleo local, potenciando la infraestructura pública y contribuyendo activamente al embellecimiento urbano de la zona.

E.B.W.