Oficializan un nuevo DNI electrónico y modificaciones en el pasaporte argentino

La Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) oficializó la implementación de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y una serie de modificaciones en el pasaporte argentino, a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

Según informaron desde el organismo, el propósito central de estas medidas es adecuar los documentos argentinos a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que promueve la incorporación de tecnologías más avanzadas para reforzar la seguridad y confiabilidad de la identificación personal.

El nuevo DNI estará confeccionado con una tarjeta de policarbonato multicapa y contará con grabado láser, impresión por chorro de tinta y un chip electrónico sin contacto. Aunque mantendrá un diseño similar al actual, incorporará nuevos elementos de seguridad. Para las personas mayores de 14 años, incluirá el escudo nacional, datos personales, fotografía color, firma del titular y un ícono distintivo que identifica al DNI electrónico. Además, se conservará la leyenda especial destinada a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas.

En el caso de los menores de 14 años, el documento presentará las mismas características técnicas, aunque la firma corresponderá al adulto responsable hasta los cinco años de edad. Asimismo, se prevé la emisión de un DNI provisorio “0 Año” para recién nacidos que, por razones de salud, no puedan ser trasladados para completar el trámite habitual.

Por su parte, los nuevos pasaportes argentinos tendrán una extensión de 34 páginas e incorporarán una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que permitirá fortalecer la protección de los datos personales y elevar los niveles de seguridad.

Desde la DNRP aclararon que tanto los DNI como los pasaportes emitidos con anterioridad a esta actualización continuarán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. Durante el período de transición, se utilizarán los insumos actualmente disponibles con el fin de optimizar recursos y evitar desperdicios.

R.G.