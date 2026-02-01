Reconocimiento al apoyo de brigadistas de Córdoba en el incendio de Villa Lago Rivadavia

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut expresó su agradecimiento al personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), del Plan Provincial de Manejo del Fuego y de la Secretaría General de Gestión de Riesgo de la provincia de Córdoba, quienes participaron activamente en el combate del incendio registrado en la zona de Villa Lago Rivadavia, en la localidad de Cholila.



Desde el organismo provincial resaltaron el compromiso, la vocación y el profesionalismo demostrados por los brigadistas durante el desarrollo de las tareas, subrayando la importancia del trabajo conjunto y coordinado entre distintas jurisdicciones para hacer frente a emergencias de esta magnitud.



En el marco del recambio operativo, el personal proveniente de Córdoba será relevado por otros equipos que continuarán con las tareas en la zona. En ese sentido, desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego remarcaron una vez más el valor de la cooperación interprovincial y agradecieron el acompañamiento y la permanente disposición brindada durante el operativo.

R.G.