Vecina de Trelew atraviesa un "calvario" por la salud de su hija

Hermelinda Mariqueo es una vecina de la localidad de Trelew que pide por su hija tras una serie de operaciones en "3 años y medio", como detalló en entrevista.

La niña lleva un largo tiempo con problemas de salud y tratamiento: "La atendieron en el materno y le hicieron una traqueotomía de urgencia" y en ese momento ella define: "en ese momento empezó el calvario".

Ha pasado por internaciones, enfermedades, y más: "No tengo obra social y no puedo trabajar por la co dependencia de mi hija".

La niña estuvo internada en Buenos Aires: "Acabamos de llegar, tuvo un nuevo cuadro respiratorio y ayer la volví a traer", contó, desde las puertas del hospital.

Le indicaron un nuevo medicamento que anteriormente, detalló la madre "le hizo mal, le causó una alergia".

Hermelinda no estaba preparada para tanto: "(la medica) no me dejó contarle, me faltó el respeto y me trató de conflictiva. Yo nunca hablé en los medios, mi hija no puede hablar tiene tres años y medio, junto a mis hijos y mi marido luchamos mes a mes".

La suma de daños en la salud, explicó la madre, es la razón por la que decidió hacer publica su historia: "yo quiero que ella sea una niña sana, que vaya al Jardín, que nos den los insumos, las gazas, yo quiero que alguien se haga cargo por todos los hijos que luchan por la salud de los hijos y si hay alguien que nos ampare".

SL