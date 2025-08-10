El Ministerio Público Fiscal alerta por publicaciones que prometen préstamos inmediatos

El Ministerio Público Fiscal emitió una advertencia a la comunidad sobre la circulación en redes sociales de publicaciones fraudulentas que, utilizando la imagen del Banco del Chubut, ofrecen “préstamos inmediatos” con requisitos mínimos. Estos anuncios son una maniobra de phishing que busca robar datos personales y bancarios de los usuarios.

Las publicaciones fraudulentas imitan la estética del banco y prometen montos de hasta 10 millones de pesos, con aprobación inmediata y plazos flexibles, solicitando únicamente un recibo de sueldo. Sin embargo, se trata de una estafa que redirige a páginas falsas, por lo que las autoridades recomiendan no ingresar a los enlaces ni compartir información personal.

El Ministerio Público Fiscal recordó que la única página oficial de la entidad es www.bancochubut.com.ar y que cualquier gestión debe realizarse exclusivamente por esa vía o en las sucursales.

“Es importante que cuidemos nuestra información y no caigamos en este tipo de trampas”, remarcaron las autoridades, que instan a los usuarios a reportar este tipo de publicaciones como fraude. La advertencia se enmarca en el creciente número de estafas virtuales que utilizan la identidad de empresas y organismos públicos.



