Domingo 10 de Agosto de 2025
10 de Agosto de 2025
La Fiscalía investiga las causas de un incendio fatal que dejó dos víctimas en Bariloche

El fuego se desató en la madrugada de este domingo en una vivienda ubicada en el centro de la ciudad. La Fiscalía investiga las causas del siniestro.
Un trágico incendio se desató en las primeras horas de este domingo en una vivienda de Bariloche, provocando la muerte de dos personas que quedaron atrapadas entre las llamas. El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en una casa de dos plantas ubicada sobre la calle Otto Goedecke, a pocas cuadras del cuartel de Bomberos Voluntarios.

 

Según fuentes policiales, la vivienda, construida en madera, fue rápidamente consumida por el fuego. Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia, pero la gran dimensión del siniestro impidió que las personas que se encontraban en el interior pudieran escapar.

 

Los cuerpos fueron hallados por los Bomberos al finalizar las tareas de extinción. Por orden del fiscal Marcos Sosa, las víctimas fatales fueron trasladadas a la morgue judicial para que se les realicen las autopsias correspondientes.

 

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, junto con peritos en incendio, para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo indicios de criminalidad. Se espera que los resultados de las autopsias, que serán clave para determinar la causa de muerte, se conozcan entre esta noche y la mañana del lunes.

