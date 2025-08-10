Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 10 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
10 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gimnasio Municipal de Esquel se viste de fiesta para el Día de las Infancias

Se invita a toda la comunidad a participar de una tarde inolvidable con juegos, sorteos y presentaciones artísticas para los más pequeños.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La comunidad de Esquel se prepara para una celebración especial por el Día de las Infancias. La jornada de hoy, domingo 10 de agosto, estará dedicada a los más pequeños con una tarde llena de alegría, juegos y sorpresas para toda la familia.

 

El evento tendrá lugar en el Gimnasio Municipal, donde las actividades se desarrollarán desde las 15:00hs hasta las 18:00hs. La agenda incluye una gran variedad de propuestas artísticas y de entretenimiento para todas las edades.

 

Los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de la Orquesta Pú Pichikeché, las danzas folclóricas Piuké y la Escuela de danzas árabes “Habibi Bellydance”. También habrá una presentación de Urban Dance y la actuación de la banda militar.

 

Además, el festejo contará con la presencia de Patagonia Freestyle en el Skatepark, el lanzamiento del “Cine Semana de las Infancias” y una serie de sorteos y sorpresas. Desde la organización, se invita a toda la comunidad a compartir una tarde inolvidable y a celebrar juntos este día tan especial.

   
   

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Con payadores y malambo, el gimnasio municipal se prepara para una gran noche de sabado
2
 Cuenta regresiva. El nuevo Volkswagen Tera llega a Fiorasi y Corradi con grandes beneficios.
3
 Una fiesta con juegos y sorpresas para celebrar el Día del Niño en Esquel
4
 Espectacular alineación planetaria: seis planetas y la Luna serán visibles en la Patagonia
5
 Un cambio generacional en Bomberos de Trevelin: Jonathan Braig es el nuevo presidente
1
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
2
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
3
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
4
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
5
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -