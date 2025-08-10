El Gimnasio Municipal de Esquel se viste de fiesta para el Día de las Infancias

La comunidad de Esquel se prepara para una celebración especial por el Día de las Infancias. La jornada de hoy, domingo 10 de agosto, estará dedicada a los más pequeños con una tarde llena de alegría, juegos y sorpresas para toda la familia.

El evento tendrá lugar en el Gimnasio Municipal, donde las actividades se desarrollarán desde las 15:00hs hasta las 18:00hs. La agenda incluye una gran variedad de propuestas artísticas y de entretenimiento para todas las edades.

Los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de la Orquesta Pú Pichikeché, las danzas folclóricas Piuké y la Escuela de danzas árabes “Habibi Bellydance”. También habrá una presentación de Urban Dance y la actuación de la banda militar.

Además, el festejo contará con la presencia de Patagonia Freestyle en el Skatepark, el lanzamiento del “Cine Semana de las Infancias” y una serie de sorteos y sorpresas. Desde la organización, se invita a toda la comunidad a compartir una tarde inolvidable y a celebrar juntos este día tan especial.



