Un cambio generacional en Bomberos de Trevelin: Jonathan Braig es el nuevo presidente

Este 9 de agosto quedó conformada la nueva Comisión Directiva del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trevelin, encabezada por Jonathan Braig, hijo del Suboficial Mayor Roberto Braig, histórico ex Jefe del Cuartel. Un cambio generacional que no solo representa la continuidad de un compromiso familiar con el servicio, sino que también llega en uno de los escenarios más desafiantes de la historia reciente de la institución.

Jonathan, quien fue parte del cuerpo activo entre 2008 y 2010, sabe lo que significa vestir el uniforme. Como suele decirse, “una vez bombero, siempre bombero”. Además, es hermano del Suboficial Mayor Brian Braig, lo que refuerza aún más la tradición familiar al servicio de la comunidad.

Comisión Directiva 2025–2027

Presidente: Braig Jonathan

Vicepresidente: Oliva Rubén

Secretario: Velázquez Pablo Javier

Prosecretaria: Torta Mariana Valeria

Tesorera: Pautazo Iona Lorena

Protesorero: Baffico Rossini Enrique

1° Vocal: Rodríguez Ramiro Miguel

2° Vocal: Cleri Alberto Jorge

3° Vocal: Franich Jorge

4° Vocal: Ríos Jacobsen Silvana Judith

Vocales suplentes: Robert Gladis, Seguel Omar Ernesto, Cárcamo Fernando Miguel, Juanas Jorge Ramón

Revisión de cuentas: Williams Jhon David, Moreno Ratito Gabriela

Revisión de cuentas suplentes: Guzmán Elma, Medina Miguel

Un contexto económico y climático adverso

La nueva conducción deberá afrontar un panorama complejo. Desde mayo, el cuartel se ve afectado por la posible pérdida del aporte mensual que recibía a través de la Cooperativa 16 de Octubre, a raíz de un fallo judicial que impide el cobro de tasas en facturas de servicios básicos. Este ingreso representaba un pilar fundamental para el mantenimiento de unidades, compra de equipamiento y atención de emergencias.

A esta situación se suma un escenario climático preocupante: la precipitación acumulada de este año se encuentra un 50 % por debajo de los valores históricos en Trevelin. Durante abril, por ejemplo, se registraron apenas 34,6 mm de lluvia, muy por debajo de los 70–80 mm habituales. Esta falta de agua incrementa el riesgo de incendios y limita la disponibilidad del recurso para combatirlos, anticipando un verano de altísima exigencia operativa.

Un compromiso renovado con el cuerpo activo y la comunidad

El compromiso de la nueva comisión directiva para con el cuerpo activo es claro: administrar responsablemente los recursos para sostener el cuartel y brindar siempre el mejor servicio a la comunidad, algo que solo será posible con el apoyo de cada vecino y vecina.

“Cada gota cuenta, cada vecino importa” es la consigna con la que la flamante conducción busca reforzar lazos de solidaridad y sostener con eficacia y dignidad el trabajo de quienes están siempre listos para acudir ante las emergencias más difíciles.