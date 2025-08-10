Agentes de los hoteles del ISSyS en todo el país se capacitaron con UTHGRA

En el marco de la estrategia integral del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) para fortalecer sus prestaciones turísticas y consolidar un enfoque centrado en la calidad y la mejora continua, los agentes de los hoteles del organismo provincial participaron de un programa de capacitación dictado por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA).

Se trató de jornadas de trabajo que, además tuvieron como eje aumentar la satisfacción de los afiliados, y que estuvieron a cargo de la coordinadora de Capacitación-Directora del Departamento Psicosocial del Instituto Hotelero – Gastronómico (IHG), licenciada Leila María, siendo la modalidad del dictado virtual sincrónica a través de la plataforma Meet.

Formaron parte de la convocatoria todos los agentes de los hoteles que el ISSyS tiene en Playa Unión, El Edén, Pucon Pai, Esquel, Comodoro Rivadavia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de los empleados del Departamento de Turismo y Hotelería de Casa Central.

El programa incluyó el dictado de 6 clases, una por semana, con una duración de 80 minutos cada una. El curso se implementó en tres ocasiones por día, con grupos de 25 personas aproximadamente en diferentes horarios.

Laila María puso especial énfasis en la necesidad de mejorar la calidad de los servicios prestados, para de esta manera lograr que haya una satisfacción mayor por parte de los afiliados al ISSyS.

Temáticas abordadas

Las temáticas abordadas incluyeron, entre otras, “Conocimiento: fortalezas y puntos a trabajar”; Elementos comunicacionales, Lenguaje verbal y no verbal; Comunicación asertiva; Empatía; Temor oratorio; Técnicas de fonación, y trato con los distintos tipos de huéspedes.

El temario también abarcó: Servicio y hospitalidad; El conflicto: Concepto, la importancia de la resolución; Niveles de Conflicto; Estilos y Estrategias de abordaje; Manejo de quejas y reclamos; Gestión de las emociones; Ejemplos de casos/juego de roles; Concepto de Liderazgo; Rol del líder; Tipos de Liderazgo; Liderazgo y Tarea y la importancia del trabajo en equipo.



T.B