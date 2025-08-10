La Policía de Trevelin investiga un hurto sin violencia en la Escuela N°96 de Aldea Escolar

La Policía de Trevelin investiga un hurto ocurrido en la Escuela Nº 96 de Aldea Escolar, donde delincuentes ingresaron al establecimiento y sustrajeron varios elementos. La denuncia fue realizada el sábado por la tarde, cerca de las 17 horas, cuando la directora del colegio advirtió el ilícito.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que una de las ventanas laterales se encontraba abierta, la cual fue utilizada por los autores para acceder a una habitación que funciona como biblioteca. Según el reporte, no se ejerció fuerza sobre las aberturas ni se causaron daños en el interior del edificio.

Los ladrones se llevaron un parlante negro marca Stromberg con radio y Bluetooth, un micrófono Philips con cable y un disco rígido. En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó el levantamiento de rastros y obtuvo resultados positivos para avanzar en la investigación.

La falta de cámaras de seguridad en el establecimiento y en las viviendas cercanas dificulta la obtención de imágenes de los responsables. No obstante, la investigación continúa para dar con los autores del robo y recuperar los elementos sustraídos.



T.B