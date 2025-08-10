Esquel, Argentina
Domingo 10 de Agosto de 2025
10 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

En la jornada de hoy : temperaturas frescas y ráfagas de viento por la noche

Entérate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional 
Por Redacción Red43

El pronóstico del tiempo para hoy, domingo, indica una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas durante todo el día.

 

 

El día comenzará con una temperatura de 2°C y vientos leves del norte, con una probabilidad de precipitación del 0%.

 

 

A medida que avance la mañana, se espera un leve ascenso de la temperatura a 3°C, manteniéndose el cielo mayormente nublado.

 

 

La tarde tendrá una máxima de 9°C, con vientos de entre 13 y 22 km/h.

 

 

Por la noche, la temperatura descenderá a 6°C. La probabilidad de lluvia para toda la jornada se mantiene baja

 

 

F.P

 

