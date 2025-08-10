En la jornada de hoy : temperaturas frescas y ráfagas de viento por la noche

El pronóstico del tiempo para hoy, domingo, indica una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas durante todo el día.

El día comenzará con una temperatura de 2°C y vientos leves del norte, con una probabilidad de precipitación del 0%.

A medida que avance la mañana, se espera un leve ascenso de la temperatura a 3°C, manteniéndose el cielo mayormente nublado.

La tarde tendrá una máxima de 9°C, con vientos de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá a 6°C. La probabilidad de lluvia para toda la jornada se mantiene baja

F.P