Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 pais
12 de Agosto de 2025
pais |
Por Redacción Red43

Horror en el barrio: mató a su bebé a ladrillazos e incendió la casa para ocultar el crimen

La criatura tenía apenas 8 meses. El fuego alcanzó a casas vecinas. La mujer fue detenida y será sometida a exámenes psicológicos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un estremecedor caso sacude a Villa Corina, en el partido bonaerense de Avellaneda. Natali, una mujer de la zona, fue detenida luego de asesinar a su bebé de apenas ocho meses. Según los primeros informes, la acusada ahorcó a la niña y luego la golpeó brutalmente en la cabeza con un ladrillo, causándole la muerte.

 

Tras el crimen, la mujer prendió fuego la vivienda ubicada en un pasillo de la calle Campichuelo al 4270, con la intención de ocultar el crimen. El incendio provocó alarma en el barrio, afectando además a viviendas linderas y generando temor entre los vecinos.

 

Personal policial y bomberos trabajaron arduamente para controlar el siniestro provocado intencionalmente por la acusada. Gracias a su intervención, el fuego fue controlado antes de que pudiera generar daños mayores en el barrio, que se encuentra a sólo dos cuadras de un comedor comunitario.

 

La mujer fue detenida en el lugar y quedó a disposición de la fiscalía de turno, que investiga el homicidio agravado por el vínculo y el incendio intencional. La causa busca esclarecer si Natali comprende la gravedad y criminalidad de sus actos, mientras la comunidad exige justicia por la bebé asesinada.

 

El impacto del brutal crimen sacudió a los vecinos de Villa Corina, quienes relataron a este medio el horror vivido. La noticia generó profunda indignación en la zona, donde se multiplican las voces reclamando respuestas y justicia para la pequeña víctima.

 

Por el momento, se desconocen datos precisos sobre el padre de la niña, mientras las autoridades continúan con las pericias y la investigación para esclarecer los motivos que llevaron a la mujer a cometer semejante atrocidad.

 

La causa quedó a cargo de la fiscalía local, que además de investigar el homicidio agravado, evalúa las circunstancias del incendio provocado. Los investigadores trabajan para determinar con exactitud el móvil del crimen y si la imputada actuó con plena conciencia de sus actos.

 

Este caso representa uno de los episodios más trágicos y conmocionantes en la zona en lo que va del año, y mantiene en vilo a la comunidad y a las autoridades judiciales.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda de personal
2
 Horror en el barrio: mató a su bebé a ladrillazos e incendió la casa para ocultar el crimen
3
 Miedo y misterio: la cruz gigante de vidrio molido que apareció en un parque de dinosaurios
4
 Con juegos y entretenimiento, Plim Plim Peloteros festejara el Día de las Infancias
5
 Caso Cretton en El Maitén: confirman perpetua para Napal y Peinipil y ordenan revisar la reincidencia
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
5
 Con payadores y malambo, el gimnasio municipal se prepara para una gran noche de sabado
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -