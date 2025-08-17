Recuperan en Trelew un vehículo robado en Mar del Plata

Este sábado 16 de agosto, alrededor de las 13:20 horas, efectivos de la División Sustracción de Automotores de Trelew localizaron un vehículo con pedido de secuestro por robo, durante un operativo de búsqueda en el barrio Primera Junta.

El rodado, una Peugeot Partner, se encontraba estacionado sobre la vía pública, en calle Héroes de Malvinas, frente a un domicilio. Al verificar las patentes, los agentes constataron que se trataba de un dominio apócrifo que, en el sistema nacional de la DNRPA, correspondía a un Ford EcoSport.

Posteriormente, se revisó el número VIS grabado en uno de los cristales, y se corroboró que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo desde el 25 de julio pasado, hecho ocurrido en jurisdicción de la Comisaría Séptima de Mar del Plata.

No se logró ubicar al conductor del vehículo, y por disposición del Ministerio Público Fiscal, la unidad fue secuestrada y quedó resguardada en el puesto policial 824.



R.G.