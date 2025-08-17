Comienza un domingo nublado pero cálido

Tras un sábado que superó la media anunciada y alcanzó los 15 grados, el comienzo de este domingo será de 4 grados en la mañana, con una madrugada nublada.



El mediodía seguirá nuboso, pero con un ascenso de temperatura que coincidirá con un pequeño frente de tormenta para las 15 horas, llegando a los 12 grados y con algunas lloviznas aisladas.



Por la noche descenderá la temperatura a 4 grados, pero dejando un cielo despejado para ver las estrellas antes de empezar la semana.



SL