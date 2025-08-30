11°
30 de Agosto de 2025
30 de Agosto de 2025
Encontra tu vocación con el acompañamiento de Analía Ramón

La coach profesional brinda cuatro encuentros para ayudarte a identificar tu potencial laboral, en el Centro Cultural Melipal.
Analía Ramón es coach ontológico profesional, orientada en jóvenes y adultos, y prepara un espacio para que los vecinos y vecinas de Esquel encuentren su camino laboral.

 

Estos nuevos encuentros que propone en el Centro Cultural Melipal, contó, son parte de un trabajo que lleva adelante en la ciudad desde hace ya un año: "Van a ser los lunes eh a partir de las 18:30 hasta las 20. Son cuatro encuentros especialmente diseñados y preparados para chicos que están en los últimos años del secundario o que hayan recientemente terminado".

 

La orientación vocacional es un paso muchas veces imprescindible para aprovechar el impulso luego de la escuela: "en esa primera etapa en que uno no sabe qué es lo que quiere hacer y para qué está capacitado, si no sabe qué estudiar o qué hacer, organizar un emprendimiento o comenzar eh algún taller de capacitación".

 

En esos cuatro encuentros explorarán distintas actividades "para a que puedan saber cómo encontrar eh las carreras, cómo buscar, dónde buscar. Estamos en esta última parte del año, si se quiere, donde los chicos empiezan a esto, a decidir qué es lo que quieren hacer el año que viene. Es un trabajo con cupos reducidos porque la idea es que en este en estos talleres haya un intercambio y y todos puedan expresarse".

 

Las inscripciones al taller "Descubre tu camino" que comienza el 8 de septiembre son en la mesa de entrada del Centro Cultural Melipal, o al teléfono 2945504313.

 

SL

 

