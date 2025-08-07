11°
Charlas en Haiku: Una propuesta para explorar el té como herramienta de salud y equilibrio

Los especialistas Matías Mermoud y Estrella García Cerocchi darán un encuentro para analizar la infusión desde la visión de la Medicina Tradicional China, con un set de 7 días con distintos tés.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el objetivo de explorar el té no solo como bebida, sino como una herramienta de salud y equilibrio, los especialistas Matías Mermoud y Estrella García Cerocchi darán una charla especial en Haiku, basada en la visión de la Medicina Tradicional China. El encuentro, que busca reconectar con lo simple y cotidiano, invita a los participantes a entender el té como un acto de "cuidado profundo".

 

Durante la charla, se abordarán diversos temas, entre ellos:

 

  • El origen y la historia del té.
  • Su utilización dentro de la medicina china.
  • Cómo el té puede influir en los movimientos energéticos del cuerpo.
  • El impacto en la salud física, emocional y energética.

Además, en la charla se presentará una propuesta "simple y práctica". Un set de 7 días con distintos tés, pensados según las necesidades energéticas de cada día, para acompañar de forma "consciente, suave y constante".

 

El valor del encuentro es de $23.000 y para inscripciones o consultas se debe enviar un mensaje privado al número de celular 2945-500601.

T.B

 

