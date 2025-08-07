Hubo tres hechos vandálicos en predio ubicado en Playa Unión

El ISSyS informa sobre hechos vandálicos en predio ubicado en Playa Unión. En términos generales, los incidentes afectaron documentación vencida y dispuesta para su eliminación, luego de tareas de clasificación realizadas conforme a la normativa vigente. Desde el organismo provincial se realizaron las denuncias correspondientes.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) informa que, en el marco del proceso de reorganización y traslado de documentación administrativa, se han registrado tres hechos vandálicos en el predio que el organismo posee en Playa Unión, sobre la calle Cacique Nahuelpán de esa villa balnearia.

Ocurridos el 26 de mayo; el 29 de julio; y el tercero, registrado en la noche de este miércoles 6 de agosto, todos se trataron de hechos vandálicos con intento de incendio sobre la estructura edilicia utilizada como archivo. En todas las oportunidades la situación fue rápidamente controlada por los Bomberos Voluntarios de Rawson sin que se registraran daños personales ni estructurales de consideración.

En términos generales, los incidentes afectaron documentación vencida y dispuesta para su eliminación, luego de tareas de clasificación realizadas conforme a la normativa vigente, y documentación ubicada transitoriamente en el predio, como parte del proceso de liberación de espacios en el archivo central para permitir trabajos de adecuación edilicia.

Medidas de refuerzo

En virtud de los incidentes, el Instituto dispuso una serie de medidas de refuerzo en infraestructura y seguridad, las cuales se encuentran actualmente en ejecución y tienen como objetivo garantizar la integridad del predio y su contenido.

Entre esas medidas se incluyen: instalación de cámaras de vigilancia; implementación de un sistema de alarma; obras de iluminación y acondicionamiento eléctrico; refuerzo del cerco perimetral existente; construcción de un segundo cerco interno de protección; y reparaciones estructurales del edificio.

Denuncias

Asimismo, se han efectuado las denuncias correspondientes y se colabora activamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.

Por último el Instituto agradece especialmente la intervención tanto de los Bomberos como de la Policía del Chubut, cuya presencia ha sido clave para el resguardo del sector, y aclara que las actividades administrativas y asistenciales del ISSyS no se han visto afectadas y continúan desarrollándose con total normalidad.