Homicidio de Gutiérrez: Fiscalía pidió que se abra la etapa de juicio

El Ministerio Público Fiscal presentó la acusación pública solicitando que se abra la etapa de debate para llevar ante un tribunal popular su investigación sobre le homicidio de Oscar Gutiérrez. El hecho ocurrió en la localidad de Corcovado el 3 de septiembre de 2024. La defensa deberá contestar por escrito la acusación pública y la Oficina Judicial fijará fecha de audiencia preliminar para analizar la acusación y la prueba que se presentaría en el juicio.

El hecho ocurrió un martes, aproximadamente a las 22hs, en el interior del domicilio sito en Avda. San Martín sin número, barrio Abrojal frente a la sala de primeros auxilios de Corcovado. Allí, en horas de la tarde/noche se reunieron el imputado, la víctima y otras tres personas, a compartir bebidas alcohólicas. En esa reunión, cerca de las 22hs, el imputado habría comenzado a provocar a Oscar Gutiérrez, preguntándole qué problema tenía con él, hasta que en un momento comenzaron a pelear. Gutiérrez con sus puños, mientras que Emanuel Rojas extrajo un cuchillo y lo atacó de 7 puñaladas a Gutiérrez. La Fiscalía sostiene que lo hizo con intención de matarlo, en tanto que el imputado asegura que no lo quiso matar sino solo defenderse. Las heridas le provocaron un paro cardio respiratorio a consecuencia de la pérdida de sangre y la muerte, aproximadamente a las 22.20hs.



T.B