Jueves 07 de Agosto de 2025
07 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Colegio de Abogados de Esquel celebró su 25° aniversario con un emotivo acto conmemorativo

En un clima de celebración y reconocimiento, el Colegio Público de Abogados de Esquel conmemoró el miércoles 6 de agosto su 25° aniversario con un emotivo acto en su sede.
Por Redacción Red43

En un clima de celebración y reconocimiento, el Colegio Público de Abogados de Esquel conmemoró el miércoles 6 de agosto su 25° aniversario con un emotivo acto en su sede, donde se rindió homenaje a quienes fueron autoridades de la institución.

 

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del Colegio, Dr. Juan Esteban Rimoldi y contó con la presencia de miembros del Directorio y destacados profesionales del ámbito jurídico local.

 

Durante su discurso, Rimoldi subrayó la importancia de quienes fundaron la institución y sentaron las bases para el crecimiento y consolidación del Colegio. "Hoy celebramos el trabajo y el compromiso de quienes dieron vida a esta casa, que ha sido fundamental en la defensa y fortalecimiento del ejercicio profesional de la abogacía", expresó.

 

El presidente también tuvo palabras de especial agradecimiento para la secretaria del Colegio, Laura Lencina, a quien definió como un pilar fundamental de la institución por su entrega y dedicación constante a lo largo de los años.

 

También tomó la palabra el presidente saliente, Dr. Juan Pablo Sarquis, quien repasó los desafíos y logros alcanzados durante su gestión, al tiempo que manifestó su compromiso de seguir acompañando a las nuevas autoridades y colaborar con el futuro del Colegio.

 

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega de placas conmemorativas a quienes presidieron la institución en estos 25 años, como reconocimiento a su compromiso y dedicación en defensa de la ley, la abogacía y el ejercicio profesional. Recibieron este homenaje Carlos Emilio Daher, primer presidente del Colegio, María Cristina Mombelli, Lorena Viera, Crhistián Pasquini, Héctor Sarquis, José Maria Venancio y Juan Pablo Sarquis.

 

El encuentro concluyó con un ágape entre los presentes y la tradicional torta de aniversario, en una celebración que no sólo conmemoró el camino recorrido sino que también renovó el compromiso con la defensa de la profesión.

 

