Frío matinal y una tarde a pleno sol en Esquel

El pronóstico del tiempo para hoy, 8 de agosto, en Esquel anticipa una jornada con mañanas frías y cielos despejados, que darán paso a una tarde soleada y con un leve ascenso de la temperatura.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá entre los 2°C y 3°C, con una sensación térmica de 1°C a 2°C. Los vientos serán leves a moderados, soplando del noreste a una velocidad de entre 4 y 18 km/h.

Hacia el mediodía, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura subirá, alcanzando los 12°C por la tarde, con una sensación térmica idéntica. Los vientos rotarán del este al sureste, con ráfagas de hasta 18 km/h.

Al anochecer, se espera que el cielo permanezca despejado, aunque con un descenso de la temperatura hasta los 6°C a las 20:00 y los 3°C a las 23:00.