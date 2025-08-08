11°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 08 de Agosto de 2025
08 de Agosto de 2025
Colisión entre auto y camioneta: Una mujer fue trasladada al hospital en estado de shock

Una colisión entre un auto y una camioneta dejó a una mujer hospitalizada en estado de shock. Ocurrió en la tarde del jueves.
Este jueves, pasadas las 16 horas, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles 25 de Mayo y Roca, en El Bolsón. El hecho involucró a un automóvil y una camioneta, y dejó como saldo una mujer hospitalizada.

 

 

Según informó el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, tras recibir el aviso, se despachó de inmediato la unidad de rescate al lugar. Al arribar, los equipos constataron que una femenina que viajaba como acompañante en uno de los vehículos presentaba un cuadro de shock producto del impacto.

 

La víctima fue asistida en el sitio y posteriormente trasladada al Hospital de Área de El Bolsón para su evaluación y atención médica. En el lugar trabajaron también personal policial y del hospital.

 

 

O.P

 

