El Gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, habló respecto al cierre de alianzas de cara a las próximas elecciones.

Al ser consultado por la reciente noticia de que a nivel nacional el PRO se alió con el partido del actual mandatario, Javier Milei, Torres aseguró: "Yo siempre lo dije, nosotros tenemos un frente que excede lo coyuntural, lo nacional. Yo no creo en esa Argentina pendular".

Además agregó que, desde el su espacio Despierta Chubut, no cederán ante las presiones externas: "Yo creo que los chubutenses tenemos que tener la capacidad y el coraje suficiente para defender lo nuestro, para defender a la provincia independientemente de quien esté en la Nación, para eso necesitamos diputados que sepan plantarse cuando hay que plantarse, y que sepan negociar cuando hay que negociar, siempre en beneficio de la provincia. Para eso necesitamos un espacio propio como es Despierta Chubut. Vamos a sostener nuestra identidad y no nos vamos a vender bajo ningún punto de vista".

R.G.