Dicasur: prisión preventiva y prohibición de acercamiento para los hermanos Massini

Este viernes por la mañana, se llevó a cabo la audiencia en las finales judiciales de Esquel, el control de detención contra los dos detenidos.

El juez penal José Luis Ennis dispuso prisión preventiva por 60 días para Daniel Ernesto Massini y prohibición de acercamiento a la víctima, en un radio de 200 metros, para Mariano Raúl Massini. La víctima, Rafael Nataine, propietario de la firma Dicasur, estuvo presente en la audiencia junto a su abogado patrocinante, el Dr. Venancio.

El día miércoles por la mañana ocurrió el hecho que desembocó en el ataque por cuenta de una deuda del empresario, causándole un traumatismo nasal con fractura múltiple de huesos y desplazamiento, lesión que requiere cirugía. También manifestó que se abrían llevado teléfonos y una fuerte suma de dinero.

La deuda de la empresa, consignaron, ronda los 400.000.000 pesos y los dos hermanos de apellido Massini habrían viajado para cobrarlo.

Tras un operativo cerrojo, cerca de las 11:40 del mismo miércoles, personal del Puesto 627, ubicado sobre Ruta 259, y Mini comando AURE, interceptaron a la camioneta en la que viajaban los dos atacantes. Debajo del asiento delantero del vehículo hallaron una pistola. La víctima del robo los reconoció como sus agresores.

SL