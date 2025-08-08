El Gobierno Nacional apuesta por la minería: retenciones 0% para impulsar el sector

El Gobierno nacional oficializó este jueves la eliminación de los derechos de exportación para 200 productos mineros, entre los que se destacan oro, cobre y cales. La decisión fue establecida mediante el Decreto 563/2025, publicado en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia este viernes.

Con esta medida, la alícuota de retenciones para los productos alcanzados pasará a ser del 0%. La decisión se aplica a mercancías comprendidas en múltiples categorías de la minería: metalífera, no metalífera, rocas de aplicación, piedras preciosas y combustibles.

Entre los productos beneficiados figura el cobre, pese a que actualmente no hay producción activa en el país, lo que sugiere una estrategia de atracción de inversiones. Quedan fuera de esta exención la plata y el litio, dos recursos importantes del presente exportador argentino.

La norma también deroga el Decreto 308/2022, que había creado un registro optativo para exportaciones de cobre, abriendo paso a un esquema más simple y directo.

La decisión llega pocos días después del anuncio de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en cobre, que prevé ingresos por más de 15.000 millones de dólares y podría representar la mayor inversión extranjera directa en la historia del país.

En los considerandos, el decreto justifica la eliminación de retenciones por el potencial económico y estratégico de la minería, su impacto en el empleo y su peso en las economías regionales. Actualmente, el sector representa el 80% de las exportaciones en provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca.

Esta iniciativa se suma a otras medidas similares en el sector agropecuario, como la reciente rebaja de retenciones para la soja, el maíz y otros cultivos, en una clara apuesta del Gobierno por dinamizar los sectores exportadores del país.

R.G.