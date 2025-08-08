12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 08 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
08 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Hoy manda el michi: por qué se celebra el Día Internacional del Gato

Cada 8 de agosto se rinde homenaje a uno de los animales más adorados del mundo. La fecha fue impulsada por una organización internacional para concientizar sobre el bienestar y los derechos de los gatos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este 8 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Gato, una jornada dedicada a concientizar sobre el cuidado, la protección y el bienestar de estos animales, además de celebrar el vínculo especial que las personas tienen con sus mascotas felinas.

 

La fecha fue establecida en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), con el objetivo de promover acciones responsables hacia los gatos y fomentar su adopción, especialmente en contextos donde muchos aún viven en situación de calle o abandono.

 

Los gatos son una de las mascotas más populares del mundo, conocidos por su independencia, inteligencia y personalidad única. En esta jornada, muchas organizaciones aprovechan para recordar la importancia de la esterilización, vacunación y adopción responsable.

 

Ya sea que convivas con uno o simplemente los admires, hoy es un buen momento para mimar a tu gato y reflexionar sobre su cuidado y protección.

 

 


R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corte de energía afectará a cinco localidades de la Comarca Andina
2
 Choque en la intersección de Avenida Perón y calle Almafuerte
3
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
4
 Criollos Turismo desembarca en la Comarca Andina para desarrollar el turismo aventura
5
 Colisión entre auto y camioneta: Una mujer fue trasladada al hospital en estado de shock
1
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
2
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
3
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
4
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
5
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -