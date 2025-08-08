Hoy manda el michi: por qué se celebra el Día Internacional del Gato

Este 8 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Gato, una jornada dedicada a concientizar sobre el cuidado, la protección y el bienestar de estos animales, además de celebrar el vínculo especial que las personas tienen con sus mascotas felinas.

La fecha fue establecida en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), con el objetivo de promover acciones responsables hacia los gatos y fomentar su adopción, especialmente en contextos donde muchos aún viven en situación de calle o abandono.

Los gatos son una de las mascotas más populares del mundo, conocidos por su independencia, inteligencia y personalidad única. En esta jornada, muchas organizaciones aprovechan para recordar la importancia de la esterilización, vacunación y adopción responsable.

Ya sea que convivas con uno o simplemente los admires, hoy es un buen momento para mimar a tu gato y reflexionar sobre su cuidado y protección.



R.G.