El arte bonsái se celebra en Trevelin este fin de semana

Desde hoy viernes al día domingo, hasta las 18 horas en el Museo Regional Trevelin, se realiza una muestra a los 10 años de el vivero Kuyen Bonsai.

Aunque la palabra 'Bon-sai' es japonesa, el arte que describe tiene su origen en el imperio chino. Hacia el año 700 d.C. los chinos habían empezado el arte de 'pun-sai' utilizando técnicas especiales para cultivar árboles enanos en tiestos. Originalmente sólo la elite de la sociedad practicaba ‘pun-tsai’ empleando especímenes autóctonos recolectados de la naturaleza, árboles que después eran enviados por toda China como lujosos regalos.

Además de la muestra de los especímenes locales en el Museo Regional, disponible desde hoy viernes hasta el día domingo, mañana sábado 9 de agosto, a las 17 horas, el reconocido bonsaista Sergio Luciani ofrecerá una charla y demostración abierta al público en el Salón Blanco del Museo Molino Andes.

Los tres días, la muestra estará disponible hasta las 18 horas, un espacio de difusión, historia y encuentro local de una de las múltiples disciplinas botánicas que prosperan en nuestro entorno.

SL