Restricciones en Los Alerces: Tránsito cortado en la zona norte y advertencia por presencia de humo

La situación en el Parque Nacional Los Alerces (PNLA) se ha complejizado en las últimas 48 horas. Según informó el intendente del área protegida, Danilo Hernández, el incendio logró trasponer el río Arrayanes, lo que derivó en la aparición de múltiples focos secundarios que hoy amenazan diversos sectores de la zona norte.

Actualmente, el operativo se concentra en tres frentes críticos:

Zona Centro: Entre la Hostería Cumehue y la Seccional Arrayanes. Valle del Río Colegual: Con actividad ígnea de importancia. Acceso Norte: Entre la Población Neira y la Portada Norte.

Protección de pobladores y tecnología térmica

Hernández destacó que, desde que el fuego saltó el río, se mantiene una vigilancia activa y nocturna en las zonas habitadas. "Hay personal todas las noches en las poblaciones, acompañando a las familias con camiones cisterna y cuadrillas de brigadistas", aseguró.

Para el monitoreo del avance, se están utilizando drones con cámara térmica, una herramienta clave para detectar puntos calientes entre el denso humo. Además, a partir de hoy, se incorpora un drone del Ejército Argentino (Escuadrón 3 de Caballería de Exploración) para sumar capacidad de observación.

Refuerzos y logística nacional

El combate no se detiene y suma músculo operativo. Han arribado brigadistas del norte del país y combatientes de diversos organismos nacionales y provinciales, superando ya las 70 personas en línea.

Equipamiento: Se incorporaron vehículos tipo URO (unidades de ataque rápido con gran capacidad de transporte de agua) y maquinaria pesada de Vialidad Nacional.

Apoyo aéreo: Los aviones y helicópteros hidrantes permanecen en alerta, operando en cada ventana de tiempo que el humo lo permite.

Estado de las rutas y recomendaciones al turista

El intendente fue tajante respecto a la circulación: está prohibido transitar por la Ruta Provincial 71 entre Quebrada del León y la Portada Norte. "Hay fuego a ambos lados de la ruta y es sumamente inseguro", advirtió, solicitando a quienes viajen entre Esquel/Trevelin y Cholila que no planifiquen su trayecto por adentro del parque.

No obstante, aclaró que la Zona Centro y Zona Sur permanecen abiertas y funcionando al 100%. De todas formas, recomendó a los visitantes informarse previamente: "La tarde puede presentarse con humo estancado; es importante que el turista sepa si va a ver el paisaje o humo antes de abonar la entrada, ya que no es la misma experiencia ni desde lo visual ni desde lo respiratorio".

Prohibiciones y multas

Finalmente, las autoridades del Parque recordaron dos puntos fundamentales de seguridad:

Prohibición de drones particulares: El uso de drones por parte de civiles está estrictamente prohibido, ya que pone en riesgo la operación de los medios aéreos que tiran agua.

Fuego cero: No está permitido hacer fuego en áreas no supervisadas o no habilitadas. Se están labrando multas a quienes infrinjan esta norma en este contexto de emergencia extrema.

F.P