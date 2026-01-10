23°
10 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Ordenan la autoevacuación preventiva en El Pedregoso y Aldea San Francisco

El incendio activo obliga a retirar de forma preventiva a turistas y residentes del callejón de Nuñez y Aldea San Francisco. Piden circular con extrema precaución por la zona y llevar pertenencias esenciales.
Por Redacción Red43

Debido al comportamiento del incendio activo en la región, las autoridades han emitido una orden de autoevacuación preventiva y ordenada para todos los residentes, turistas y visitantes del Paraje El Pedregoso, el callejón de Nuñez y la zona de Aldea San Francisco.

 

 

La medida busca garantizar la seguridad de las familias ante la proximidad de las llamas y la densa presencia de humo. Se solicita a la población mantener la calma y seguir estrictamente las siguientes instrucciones:

 

 

Puntos de evacuación y logística

 

  • Destino: Los evacuados deben dirigirse hacia la Escuela N° 223, con dirección a la Ruta Nacional 40.

     

  • Transporte: Para aquellas personas que no cuenten con movilidad propia, se ha dispuesto un micro que se encuentra disponible en el Taller de Rossi.

     

  • Pertenencias: Se recomienda llevar únicamente elementos esenciales (documentación, medicación, mudas de ropa) y contar siempre con una botella de agua para hidratación.

     

 

Seguridad Vial

 

Protección Civil solicita transitar con extrema precaución por los caminos internos y la ruta, debido a la posible reducción de visibilidad y el movimiento de vehículos de emergencia. Es fundamental acatar las indicaciones del personal desplegado en el terreno en todo momento.

 

 

Las autoridades informaron que cualquier actualización emitida por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) será comunicada de inmediato a través de los canales oficiales. Se insta a la comunidad a no difundir rumores y permanecer atentos a las radios locales y comunicados gubernamentales.

 

 

F.P

 

