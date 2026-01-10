23°
10 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Esquel brinda asistencia logística y descarta peligro para la zona de Río Percy

En un comunicado oficial, la Municipalidad de Esquel llevó tranquilidad a los vecinos ante la presencia de humo.
La Municipalidad de Esquel emitió este mediodía un nuevo comunicado de prensa para llevar tranquilidad a la comunidad ante la evolución del incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces. Según el reporte oficial de las 13:30 hs, el fuego se encuentra circunscripto dentro de los límites del área nacional y no presenta, hasta el momento, riesgo de expansión hacia el casco urbano de la ciudad ni hacia el sector de Alto Río Percy.

 

 

A pesar de la notoria presencia de humo en el ambiente producto de las condiciones meteorológicas, las autoridades locales aclararon que el incendio no representa un peligro inmediato para la población.

 

 

Asistencia logística y apoyo a brigadistas

 

Desde el comienzo de la emergencia ígnea, el Ejecutivo municipal ha desplegado un operativo de soporte integral para fortalecer las tareas de combate. Este acompañamiento incluye la provisión de:

 

 

  • Equipamiento: Soporte técnico y materiales para las cuadrillas.

     

  • Alimentación y logística: Suministros para los brigadistas y Bomberos Voluntarios de Esquel y Trevelin.

     

  • Asistencia a pobladores: Coordinación directa con prestadores turísticos y familias que residen dentro del Parque Nacional.

     

 

Recomendaciones a la comunidad

 

Ante la sensibilidad de la situación, el municipio solicitó a los vecinos mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales para evitar la propagación de rumores o información errónea que pueda generar alarma.

 

 

Asimismo, se recordó la importancia de evitar la circulación innecesaria en las zonas cercanas a los operativos y de respetar de manera estricta todas las indicaciones vigentes emitidas por las instituciones que integran el comando de emergencia.

 

 

F.P

 

