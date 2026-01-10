Combate al fuego en el hoyo: 8 medios aéreos y 500 agentes en operativo

El Gobierno del Chubut, lidera un contundente operativo para combatir el incendio forestal que permanece activo en la zona de Puerto Patriada desde el pasado lunes. Según el último informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), cerca de 500 personas y una flota de 8 medios aéreos trabajan de manera ininterrumpida en las tareas de control y protección.

Refuerzos nacionales y provinciales

Para potenciar el combate, este sábado se sumará una delegación estratégica: 63 brigadistas provenientes de la provincia de Córdoba, junto a 22 combatientes de las Brigadas Nacionales Centro y Noreste del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Estos refuerzos se acoplarán a las 480 personas que ya integran el operativo, entre equipos de línea y apoyo logístico.

Recursos terrestres y maquinaria pesada

El despliegue técnico coordinado por la Secretaría de Bosques cuenta con una logística sin precedentes en la región:

Vehículos: 40 camionetas, 10 automóviles, 6 motos, 7 autobombas y 20 camiones cisterna.

Maquinaria: Topadoras, cargadoras, retroexcavadoras y motoniveladoras de Vialidad para la apertura de cortafuegos.

Tecnología y apoyo: Drones para monitoreo térmico y 7 embarcaciones operando en el lago.

El combate desde el aire

El ataque aéreo es uno de los pilares del plan de acción. Actualmente, operan en la zona:

2 helicópteros con helibalde.

2 aviones cisterna .

3 aviones anfibios .

El Boeing 737 Fireliner, reconocido como el avión hidrante más grande de Latinoamérica.

Trabajo interdisciplinario

El operativo concentra el esfuerzo de múltiples instituciones, incluyendo la Subsecretaría de Protección Ciudadana, bomberos voluntarios, Gendarmería, el Ejército Argentino, la APSV, y los ministerios de Salud y Educación, además de la colaboración de radioclubes locales.

Para las próximas horas, los objetivos prioritarios son el ataque a puntos calientes y la consolidación de los perímetros de defensa de viviendas e infraestructura, buscando anticiparse a las variaciones del viento previstas para el fin de semana.

F.P