Solidaridad en Esquel: Voluntarios asisten a los brigadistas al bajar de la línea

En medio de la emergencia ígnea que golpea a la región, la solidaridad vecinal emerge como un pilar fundamental. Un grupo de voluntarios autoconvocados, liderado por Mariana Rivas, se instaló en la Planta Educativa para ofrecer una red de contención y asistencia primaria a los brigadistas que descienden diariamente de los focos de incendio.

"Somos un grupo de familiares, compañeros de trabajo y vecinos que venimos a poner lo nuestro para brindarles lo mejor que podamos a los chicos", expresó Rivas. El grupo opera todos los días a partir de las 16:00 horas, momento en que los combatientes suelen finalizar sus jornadas en la línea de fuego.

Asistencia profesional y multidisciplinaria

Lo que comenzó como una iniciativa vecinal cuenta hoy con un amplio equipo de profesionales de la salud que donan su tiempo y conocimientos. Entre los voluntarios hay agentes sanitarios, enfermeros, médicos, kinesiólogos y psicólogos, lo que permite abordar el desgaste físico y emocional de los brigadistas desde diferentes frentes.

"El campo de asistencia es bastante grande para poder ayudarlos desde todos lados", destacó Rivas, subrayando que el objetivo es que el combatiente reciba una atención inmediata apenas deja el terreno.

Campaña de donaciones: ¿Qué se necesita?

El grupo también se encarga de gestionar elementos que sufren un rápido deterioro debido a las extremas condiciones del combate forestal. Para quienes deseen colaborar, los voluntarios informaron que los elementos de mayor urgencia son:

Sal gruesa (para hidratación y recuperación de minerales).

Plantillas y cordones (los insumos que más se dañan en el calzado).

Antiparras (protección ocular esencial).

Respecto al punto de recepción de donaciones, Rivas aclaró: "Por el momento no tenemos un lugar de acopio designado fuera de la Planta, pero próximamente estaremos informando un punto específico para que la comunidad pueda acercarse".

Un trabajo con historia

Aunque la asistencia a brigadistas se ha realizado en años anteriores bajo otras estructuras, este año el grupo destaca su carácter de autoconvocados, movidos puramente por el afecto y el respeto hacia quienes protegen el bosque. "Esperamos que este trabajo les sirva a ellos, que son los que más lo necesitan ahora", concluyó.

F.P