Domingo 11 de Enero de 2026
11 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Incendio forestal: el municipio de Esquel dispuso un fuerte operativo de asistencia para el Parque Nacional Los Alerces

En el marco del incendio forestal que afecta sectores del Lago Menéndez, Río Arrayanes y Lago Rivadavia, la Municipalidad de Esquel se encuentra realizando tareas de asistencia y acompañamiento en el Parque Nacional Los Alerces
De manera prioritaria, el municipio está asistiendo a brigadistas, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y a los Bomberos Voluntarios de Esquel y Trevelin, mediante la provisión de equipamiento y alimentos, acompañando el trabajo que se desarrolla en el territorio para combatir el incendio.

 

 

Las acciones se llevan adelante tras un trabajo conjunto con Laura Mirantes, quien se desempeña como coordinadora de emergencias designada por el Gobierno Provincial, fortaleciendo la respuesta interinstitucional ante la emergencia ígnea.

 

 

En este contexto, la Municipalidad de Esquel también brinda asistencia con equipamiento y alimentos a trabajadores del Parque Nacional Los Alerces, así como a pobladores y prestadores turísticos de la zona, con el objetivo de acompañar a quienes se ven impactados directa o indirectamente por la situación.

 

 

Asimismo, desde el municipio se recuerda a la comunidad la importancia de consultar siempre a las instituciones oficiales, como la Municipalidad de Esquel, Parques Nacionales, Bomberos, antes de realizar o requerir donaciones. Esta recomendación responde a que, en esta instancia, la Municipalidad de Esquel se encuentra a cargo de la asistencia y también busca evitar posibles estafas o información errónea.

 

 

Desde el Ejecutivo Municipal conducido por el intendente Taccetta se reafirma el compromiso de continuar colaborando de manera activa y coordinada, priorizando la seguridad y el acompañamiento a quienes trabajan en la emergencia que afecta a la región.

 

 

F.P

 

